Kursen er sat mod podiet

Det er her sæsonen skydes i gang i weekenden, og det er også her, den ender i oktober med syvende og sidste løbsweekend.

Når Ole Petersen fra Bredebro i den forestående weekend bliver spændt fast bag rattet i sin Mercedes-designede DST-racer så har han kun et mål: At komme først forbi det sort-hvide ternede flag.

DST står for Danish Supertourisme Turbo. Serien består af stort set ens opbyggede biler, hvor kun det ydre design er forskelligt. Køreren kan derudover vælge mellem en firecylindret turbomotor på to liter og 300 hestekræfter, eller en sekscylindret V6-udgave. Seriens overordnede ambition er, at det ikke er bilen, men kørerens færdigheder, der gør forskellen. DST-serien kæmper med DTC - Danish Thundersport Championship - om at være Danmarks førende motorsportsklasse.

Nyt team

Ole Petersen og hans familieteam "OP Motorsport" med faderen Dan som teamchef indgår også i år i et større Padborg-baseret team. I år lægger Skærbæk-forhandler Jørgen Hansen navn til "Team Jørgen Hansen Biler". Teamet består af i alt fem kørere og fem biler, og til hver bil hører et team på fire mekanikere. Sæsonbudgettet for "OP Motorsport" er en velbevaret hemmelighed. Men billigt er det ikke at være med i toppen af DST.

Der er kommet fire nye sponsornavne på den hvid-blåfarvede racer. En enkelt sponsor har teamet måttet vinke farvel til.

I de forløbne uger har Ole Petersen og teamet blandt andet tilbragt et par dage i nærheden af Barcelona. Her blev den nye bil gennemtestet og der blev kørt mange, mange omgange. Sæsonforberedelserne er siden fortsat med to testdage på Padborg Park. Her var Bredebro-knægten og hans nye teamkollega, Michelle Gatting, blandt de allerhurtigste.