Kunstnerisk udfoldelse skaber et godt fællesskab

I en by som Tønder, der huser en af Europas mest prominente folkemusikfestivaler, er det ikke just overraskende, at resten af byens mentalitet præges af det musikalske og kunstneriske. Dette mærkes også i høj grad på Tønder Gymnasium, hvor der årligt afholdes flere kulturelle arrangementer, der på hver deres måde opfordrer til kreative udfoldelse blandt både elever og tilskuere.

19-årige Julie Sinning Petersen går i 3.g's musikklasse og mener, at dét at hele klassen er fælles om et projekt, bidrager med noget helt særligt til fællesskabet.

Udover at beskæftige sig med disse fag i timerne, er der i løbet af skoleåret flere arrangementer, hvor eleverne kan udfolde sig som musikere, kunstnere, skuespillere og meget andet. Disse arrangementer skaber ifølge både lærere og elever et helt særligt fællesskab, og det er derfor vigtigt for skolen at skabe gode rammer omkring arrangementerne.

På skolen udbydes der musik som studieretningsfag over 3 år og både billedkunst og musik som valgfag over enten 1 eller 2 år.

Hænge sammen

I ledelsen sættes der også stor pris på lærernes og elevernes engagement indenfor det kunstneriske, og for skolens rektor, Anna Amby Frejbæk, er dét at afholde forestilling og kulturcafé, som er skolens forårskoncert, utroligt vigtigt af flere grunde.

Det sociale er ifølge hende en stor del af det, men den selvtillid, elever får ved at stå på scenen og overskride grænser og få en positiv oplevelse, betyder utrolig meget.

- Især i disse tider, hvor mange elever føler sig presset af karakterræset, kan en sådan oplevelse være værdifuld, for det at skabe kunst er vigtigt for, at vi kan hænge sammen indeni, siger Anna Amby Frejbæk.

Der er udover musical og kulturcafé også mulighed for at være en del af et korarrangement, hvor elever fra gymnasier i Sønderjylland, og fra Sydslesvig Duborg-Skolen og A. P. Møller Skolen øver i fællesskab med Sønderjyllands Symfoniorkester.

Dette samarbejde finder hvert år sted i løbet af februar og afsluttes med tre koncerter i midten af marts.

Det at deltage i og afholde diverse kulturelle arrangementer er en stor del af Tønder Gymnasiums profil og det er også noget, musikeleven Erene Dransfeldt mærker i sin dagligdag.

Ifølge Erene Dransfeldt er der i de senere år siden Anna Amby Frejbæk blev rektor blevet lagt endnu mere vægt på det kreative.

Rektor Anna Frejbæk bekræfter da også, at det er et personligt projekt for hende, at der skal være så meget kreativitet på skolen som muligt.

- Det er en vigtig del af vores personlighed, og vi skal derfor sørge for at der er plads til det, siger hun.