Kunstnere i fælles hyldest til Rømø

Årets udgave af Rømøspejlingerne er en mindeudstilling til ære for Grethe Lunds mand Günther Eckholdt. Her viser hun mindeudstillingen frem, som blandt andet viser en del af ophavet til alle de skulpturer, som han skabte. Foto: Niklas Majgaard.

Årets Rømøspejlinger er ved at være på plads til åbningen skærtorsdag. Årets udstilling er en mindeudstilling til ære for Günther Eckholdt, der i mange år har bidraget til Rømøs kunstneriske univers.

Havneby: Påsken har efterhånden skabt sig et ry for at være en højtid for lokale kunstinteresserede - for det vrimler med udstillinger. En af de udstillinger, der gennem mere end et årti har slået sig fast som en tradition, er Rømøspejlinger. Udstillingen har åbent frem til den 1. april. Det er klokken 11-17 alle dage, og der er fri entré. Udstillingen afholdes på Slippen 2 i Havneby. Som det ligger i navnet, så er det en kunstudstilling med Rømø som fast omdrejningspunkt, forklarer medarrangør Grethe Lund: - Alle kunstnere og værker har tilknytningen til Rømø som fælles reference. For at deltage skal man enten bo her - eller søge sin inspiration her, forklarer hun. Det er med til at give en stor bredde i udstillingen, der rummer alt fra malerier og akvareller til skulpturer og foto.

Kunstnerne Disse lokalforankrede kunstnere udstiller desuden på Rømøspejlinger:Birthe A. Andersen



Ulla Grantzau



Hans Winther



Per Anderson



Ute og Ruedi Schadegg



Else og Jacques Thierry



Dorthe og Flemming Lassen



Gerhard Scheelke



Kirsten Steenfatt



Birte Bach



Günther Lützen



Margrethe Nielsen



Grethe Lund

En anden side Rammen for det hele er igen Klaas Puuls lokaler på Rømø Havn, men 2018-udgaven er en særlig én af slagsen. Årets udstilling er nemlig ekstra speciel på det personlige plan for Grethe Lund, da den er en mindeudstilling til ære for hendes mand, Günther Eckholdt, der helt frem til sin død i 2016 var en fast del af Rømøs kunstnermiljø: - Jeg vil gerne vise en lidt anden side af ham med den her udstilling. Folk kender Günthers skulpturer godt, men jeg vil gerne vise noget af den baggrund, som hans inspiration kom fra, forklarer hun og viser udstillingen frem: - Den her opslagstavle var hans, og rummer effekter og skitser, der alle gav ham inspirationen til at skabe kunst. Og så var han jo bidt af et galt sejlskib, tilføjer hun: - Det var hele grunden til vi flyttede til Rømø, og når man som Günther har sejlet helt fra barnsben, så får det automatisk en fremtrædende rolle, forklarer hun og peger på Günther Eckholdts hjemmebyggede cykel, der bærer masser af maritim inspiration.