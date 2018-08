Kunstgræsbaner holder tidsplanen

To spritnye og en renoveret kunstgræsbane tager for alvor form i Toftlund, Tønder og Skærbæk i disse uger. Alt ser ud til at blive klart til fodboldens efterårssæson.

- Vi har i den grad været tilsmilet af det varme vejr, som har gjort en del af arbejdet lettere for os. Vi er godt med på de tre projekter. I Skærbæk mangler vi kun at lægge indfyld i banen, altså det her granulat, der sikrer, at stråene står oprejst. På de to andre regner vi med snart at lægge selve kunstgræsset - det bliver om cirka en uges tid, forklarer Lars Offenbach Poulsen.

I Skærbæk er man længst fremme, da man her har renoveret en eksisterende bane, mens de to andre baner bygges op fra bunden.

Kunstgræsprojektet er en del af partiernes budgetaftale for 2018. Her blev det besluttet at anlægge en kunstgræsbane i Tønder og Toftlund samt renovere den eksisterende bane i Skærbæk.Efter planen skal de tre baner, altså i Skærbæk, Toftlund og Tønder, alle stå færdige den 30. september. Det er AML Entreprise fra Odense, der har opgaven, mens Freiberg Gruppen, der også bød på opgaven, er underentreprenør på jordarbejdet i Tønder. El-Centrum i Tønder og Løgumkloster står for el-arbejdet på banerne. Udgiften for de tre baner er godt ni millioner kroner.

Skifter hegn

En enkelt ændring i de oprindelige planer er der dog sket. Tønder Kommune har i samarbejde med entreprenøren valgt at bruge en stærkere type hegn omkring banerne, da dette kræver mindre vedligeholdelse i det lange løb. Det giver en lille prisstigning, men alt er indenfor budget, forsikrer afdelingsleder Kia Fog Kristensen fra Kultur- og Fritidsafdelingen i Tønder Kommune:

- Spørgsmålet om hegnet var oppe, og vi havde to alternativer. Det ene var en anelse dyrere end det andet, og det er dette - lidt dyrere hegn - som er blevet valgt. Budgettet holder fortsat, og den her type hegn er valgt, fordi det simpelthen er stærkere og kræver mindre vedligeholdelse, forklarer hun.

I Kultur- og Fritidsudvalget venter formand René Andersen (V) spændt på at se banerne komme i brug. Også selv om der helt til sidst var en længere politisk kamp for at rejse ekstra midler grundet skrappere miljøkrav til banerne.

- Det var træls, at vi skulle ud at finde de ekstra penge, men det ser ud til at blive nogle gode baner. Jeg var forbi banen i Skærbæk mandag, og der er ingen tvivl om, at det er herligt at se det hele vokse. Det bliver et gevaldigt løft til byerne og foreningerne, hvilket jeg ser meget frem til. Vi følger planen, og den holder - ligesom jeg også forventer, at budgettet vil holde, lyder det fra udvalgsformanden.