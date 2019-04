Kunsten sætter ny rekord i påsken

TØNDER: Påsken er ensbetydende med, at langt over 10.000 kunstinteresserede fra det meste af landet strømmer til det sydvestlige Danmark for at besøge værksteder, atelierer, gallerier, kunstmuseer og kirker.

Kunstrunden Sydvestjylland foregår i påskedagene fra langfredag den 19. til påskedag den 21. april og sætter rekord i deltagerantal når 113 kunststeder slår dørene op. Sidste år var der 106.

Den sene påske, hvor besøget kan kombineres med naturoplevelser i Nationalpark Vadehavet og ved Vesterhavet i formentlig varmere vejr, øger forventningerne til besøgstallet. Åbningstiden er alle dage klokken 11 til 17.

- Deltagerne meldte i fjor om endnu flere besøgende og endnu bedre salg end året før. Jeg tager det som udtryk for, at kunstrunden har slået sit navn fast og tiltrækker gæster fra hele Danmark. Flere og flere ved, at det er en kulturel begivenhed, der gentager sig hvert år, siger formanden for Kunstnetværk Sydvestjylland, Niels Kongsbak, Esbjerg.