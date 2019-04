Kunsten er at nyde det - uden at få bid

- Det er en gedde. De er fredede, fordi de er ved at yngle i øjeblikket, så den må ud igen, siger Flemming Svendsen, der er en af de i alt fem lystfiskere, der er stået tidligt op til sæsonstarten.

Klokken er lidt over seks om morgenen, og frosten på det høje græs langs Vidåen er endnu ikke forduftet. Men Torben Kjær kan ikke lade være med at smile. Det er ikke en hvilken som helst dag for lystfiskerne fra sportfiskerforeningen i Tønder. Det er i dag, at fiskesæsonen begynder på vestkysten. Det er flere måneder siden fiskerne har haft fornøjelsen af at smide snøren i vandet.

På Vestkysten strækker fiskesæsonen sig fra den 16. april til og med den 1. november.I sæsonens begyndelse er det laks, som lystfiskerne fra sportsfiskerforeningen i Tønder fisker efter i Vidåen. Laksene kommer ind fra Vesterhavet. Det er DTU Aqua, der blandt andet forsker i fiskebesætning, der sætter kvoterne for, hvor mange fisk af af forskellige arter der må fanges rundt om i landet. Alt efter hvor mange fisk man vurderer, der er i det forskellige åer og søer, bliver kvoterne sat. I Vidåen må lystfiskerne i denne sæson fange i alt 75 laks.

Kvotelaks

Det er da heller ikke gedder, fiskerne er stået op for, men derimod laks. Laks, der svømmer ind i Vidåen udefra Vesterhavet. Og sådan én er der prestige i at fange.

- I sportsfiskerforeningen ved Vidåen har vi en kvote på 75 laks, som vi må fange på én sæson. Alle vil gerne fange sådan en, men vi er 400 medlemmer i foreningen. Derfor er det som at få en flidspræmie, hvis man fanger en, siger Torben Kjær, der er formand i foreningen i Tønder.

Selvom der ikke kommer bid, er det ifølge fiskerne alle timerne værd at stå langs vandet.

- Det er som en åndehul at komme herud så tidligt om morgenen, hvor man bare kan nyde stilheden og naturen, forklarer formanden.

Det er Claus Schaadt enig i. Han er oprindeligt fra Tønder, men havde taget turen fra Odense for at være med til sæsonstarten:

- Ligegyldigt hvad, så er det dejligt at komme herud. Kunsten ved at fiske er, at man kan nyde det, selvom man ikke fanger noget.

Klokken otte er solen stået op sammen med de fleste øvrige borgere. For lystfiskerne har dagen allerede været i gang længe, men den er langt fra slut. For nu går turen længere op ad Vidåen i håbet om at få bid på krogen. Det helt rigtige bid.