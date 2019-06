Kunst-kvaler i rundkørslen: Blå farve får udvalg til at se rødt

Virksomheden HH Simonsen i Skærbæk er fortsat i vildrede om, hvorvidt Tønder Kommune vil takke ja til en gave i form af kunstnerisk udsmykning af en ny rundkørsel. Et nedsat bedømmelsesudvalg er ikke begejstret for den valgte farve.

SKÆRBÆK: Den første ansøgning blev sendt 1. april 2016.

I dag, tre år og to måneder senere, ved direktør Hans Schmidt og hans økonomichef Stig Jensen fra virksomheden HH Simonsen i Skærbæk, fortsat ikke, om Tønder Kommune takker ja til den gave i form af en kunstneriske udsmykning af rundkørslen Aabenraavej/Energivej i Skærbæk, som virksomheden står klar med.

I rundkørslen ønsker Hans Schmidt at placere en tre meter høj skulptur udført af den anerkendte, danske billedhugger Frank Freniz. Men sagsbehandlingen af ansøgningen trækker i langdrag. Senest har kommunens nynedsatte bedømmelsesudvalg for anden gang inden for få uger set på sagen. Det skete i den forløbne uge.

Hvis Hans Schmidt havde sat næsen op efter en afklaring ved den lejlighed, blev han skuffet.

- Vi havde en konstruktiv dialog, men vi besluttede ikke noget. Der var nogle ting, der måske kunne ændres i forhold til farvevalg, men jeg ser ingen grund til at sætte en offentlig debat i gang nu. Den skal nok komme, når der forhåbentlig kommer kunst op i rundkørslen. Det tror jeg, at der gør, siger formanden for teknik- og miljøudvalget i Tønder Kommune, Bo Jessen (V).

Han henviser blandt andet til jernskulpturen kaldet "Vind i æ sejl" udført af den fynske kunstner Ole Hempel i rundkørslen Rømøvej/Ribevej i Skærbæks nordlige udkant.

- Der var diskussioner og læserbreve i et helt år, måske to. Nu er alle stolte af skulpturen, påpeger Bo Jessen.