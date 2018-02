Kunderne: Vi har savnet Kvickly

TØNDER: Det var snart svært at se, hvem der var mest glad, da Kvickly tirsdag morgen genåbnede efter over en uge med ufrivilligt lukket på grund af en rotte i butikken. Kunderne havde savnet butikken - og butikschef, Michael Næsby, havde savnet strømmen af kunder i butikken.

Et stykke op ad formiddagen kunne Michael Næsby med tilfredshed konstatere, at kunderne i hvert fald ikke har glemt til Kvicklys tilstedeværelse. Hvor der normalt er to kasser åbne, måtte der en overgang hele fire kasser i sving.

- Der er en masse, faste kunder inde at handle, så jeg er glad og tilfreds, sagde Michael Næsby, der har haft nok at se til de sidste dage, hvor rotten har drevet gæk med personale og Rentokil.

Michael Næsby fortæller, at butikken blev lukket i sektioner og mel drysset ud på gulvet for at finde spor efter rotten, der siden onsdag ikke har givet lyd eller andre tegn fra sig.