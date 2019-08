Kun mænd har meldt sig klar til gratis smørrebrød

TØNDER: Onsdag bænker 10 mand sig ved bordene ud for frokostrestauranten Smørrebrættet i Tønder for at spise sig en gratis pukkel til.

Smørrebrødsparret, Henriette Palmvig og Vinzent Fischer, der har udskrevet konkurrencen om spisning af fem stykker smørrebrød på tid, fortæller, at 30 personer har meldt sig til dysten. Men alle var af hankøn.

- Ikke en eneste kvinde har meldt sig, siger Henriette Palmvig, der med kæresten har udtrukket 10 deltagere, der alle tirsdag fik personlig besked om at møde op ved Smørrebrættet onsdag.

Parret har tidligere oplyst, at menuen onsdag står på smørrebrød med leverpostej, hamburgerryg, fiskefilet og roastbeef - alt sammen toppet med det tilhørende garniture som remoulade, rødbeder, ristede løg og agurker. Det sidste stykke er indtil videre en hemmelighed.

Konkurrencen slutter af med en portion hjemmelavet citronfromage.

Og hvor lang tid kan det så tage at konsumere fem stykker brød og en fromage?

- Jeg tror ikke, det tager 10 minutter - måske snarere fem. Der bliver ikke tid til at nyde det, lyder det fra smørrebrødsjomfruen.

Konkurrencen finder sted foran Smørrebrættet, Vestergade 46 klokken 15 onsdag.