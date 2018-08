Kun et egern tilbage: Indbrudstyve stjæler udstoppede dyr

Hylder med udstoppede dyr var åbenbart for stor en fristelse for en eller flere gerningsmænd, der forleden brød ind i Skovhytten udenfor Tønder. Nu håber børnehaverne i Område Tønder på hjælp til at skaffe nye udstoppede dyr til hytten.

TØNDER: Vadehavsfugle, skovfugle, en ræv og en ugle. Det er nogle af de udstoppede dyr, der plejede at være i Skovhytten i Soldaterskoven. En hytte, som mange af område Tønders børnehaver bruger, når børnehaverne skal ud i naturen, hvad de ofte er.

Særligt Nordre Børnehave har Skovhytten som et næsten fast punkt på ugens program, og for nylig tog gul stue ud i hytten for første gang efter ferien, men blev mødt af et kedeligt syn: Et vindue var opbrudt, og alle dyrene var væk.

Det er et tab for både børnehaven og børnene, forklarer souschef Morten Biel fra Nordre Børnehave:

- Det er et stort tab for os i den forstand, at vi bruger de her dyr meget. Børnene bruger dem hele tiden til at tale om naturen, og de spørger flittigt ind til de forskellige dyr. Det kan vi ikke mere, eftersom dyrene nu er forsvundet. Og det er synd, for det er en god måde at lære på, siger han og tilføjer:

- En ting er at se noget på en iPad - noget andet er at kunne tage et udstoppet dyr ned fra en hylde og se ordentligt på det, slår han fast.