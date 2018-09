Tønder: I uge 40 vender Tønder Kulturuge tilbage. I løbet af ugen kan man i hele Tønder Kommune opleve over 35 forskellige arrangementer, som alle hører under temaet "Fællesskaber". - Årets tema kommer fint til udtryk, når vi på trods af menneskers forskelligheder og kommunens store geografiske udstrækning heldigvis kan finde sammen om aktiviteter og interesser. At binde borgerne sammen ved hjælp af forskelligartede arrangementer er netop grundtanken bag Kulturugen. Derfor giver årets tema stor mening, udtaler Anne Mette Pedersen, formand for Kulturelt Forum i en pressemeddelelse.

Koncerter, foredrag, film, udstillinger, fællessang og meget mere. Det er blot noget af det, man kan opleve til årets kulturuge.

- Igen i år glæder jeg mig over det flotte program, og at så mange frivillige ønsker at byde ind med arrangementer af så høj kvalitet, fortæller Aase-Lene Lysgaard Madsen, der er formand for arbejdsgruppen bag Tønder Kulturuge.

Borgerne kan selv kigge programmet igennem, når det bliver leveret lige til døren. Det er nemlig igen i år besluttet at husstandsomdele programmet for Kulturugen. Tidligere har programmet kunnet afhentes på blandt andet kommunens biblioteker, men igen i år kan de hentes i egen postkasse. På Rømø kan programmet afhentes de steder, hvor Digeposten bliver leveret.