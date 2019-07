Kulturuge: Fra vildskab til venskab

Tønder Kulturuge blev lanceret i 2011 er kommet for at blive. Billedet er fra åbnings-arrangementet i 2018 i Schweizerhalle i Tønder. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Allerede inden kulturugen 2019 er afviklet, er emnet for 2020 fundet. "Venskab" er valgt, fordi 2020 ud over at stå i genforeningens tegn, også er udråbt til at være dansk-tysk venskabsår.

TØNDER: Årets kulturuge i Tønder afvikles i uge 40 og kommer til at stå i vildskabens tegn. "Vildskab", med alt hvad det indebærer, er nemlig valgt som ugens overordnede tema. Men allerede inden det første "vilde" arrangement er afviklet, er hovedtemaet for kulturugen 2020 valgt. - Det bliver "venskab", fortæller formanden for Kulturelt Forum, Anne Mette Petersen, Tønder. Når Kulturelt Forum og arbejdsgruppen bag Kulturugen er så tidligt ude med 2020-emnet, skyldes det, i følge Anne Mette Petersen, et udpræget ønske fra de lokale kulturaktører. - Man skal være tidligt ude, når man skal søge fonde og finde passende personer til nogle arrangementer. Det har vi lyttet til, og derfor er emnet for 2020 allerede valgt nu, forklarer hun. En anden ændring i forhold til tidligere år er, at deadline for bidrag til den husstandsomdelte folder med kulturudvalgets tilbud og arrangementer er flyttet tre uger fra nu 3. juni til 23. juni. - Kulturaktørerne har ønsket lidt mere tid, og det har vi efterkommet, siger Anne Mette Petersen.

Kulturugen Tønder Kulturuge har fundet sted siden 2011, og de seneste års temaer har blandt andet været "Lys", "Kvinden", "Vingesus" og "Fællesskaber". Målsætningen for Tønder Kulturuge er at vise et blomstrende kulturliv af høj kvalitet og at binde kommunens borgere sammen. Lokalt skal kulturugen være med til at skabe nye kontakter mellem kulturaktørerne, og programmet skal både vise lokale borgere og verden omkring kommunens rige kulturliv. I 2019 vil Kulturugen blive åbnet med et arrangement i Løgumkloster lørdag d. 28. september, og slutte af den 5. oktober med et arrangement i Skærbæk, hvor kulturprisen vil blive uddelt.

Vildskab på torvet I forbindelse med årets kulturuge har Kulturelt Forum netop bevilliget 20.000 kroner i tilskud til en event, som Midtlandets Musik- og Teaterforening har i støbeskeen. Ifølge ansøgningen lægges op til en oplevelse ud over det sædvanlige. Forestillingen foregår udendørs i en dertil bygget trapez. - Herfra vil en åndeløs kunstnerisk oplevelse af høj kvalitet tage form, skriver Hartvig Dolberg fra teaterforeningen i ansøgningen. Forestillingen, der varer cirka 45 minutter, skal foregå på Søndertorv, foran Brugsen i Toftlund. Så der opkræves ikke betaling, men til gengæld regner man med, at man får fat i et langt større publikum. Forestillingen hedder "Hysterically Calm" og vil sætte spørgsmålstegn ved, om det er så slemt at gå fra koncepterne - at være vild? Forestillingen har et samlet budget på 38.400 kroner, og med 20.000 kroner fra Kulturelt Forum er mere halvdelen af udgifterne nu dækket ind.