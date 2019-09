Kulturuge: Arier og klaverspil til Opera Café i Bredebro

Der er mulighed for at opleve en aften med opera, når der er Opera Café i Bredebro den 2. oktober. Det sker som en del af Tønder Kulturuge.

God oplevelse

Ruth Ørbæk Petersen fra Bredebro Lokalråd, som har arrangeret operaaftenen i samarbejde med Opera på Grænsen og med penge fra Kong Frederiks-Fonden, ser frem til at byde folk velkommen til en aften i operaens tegn.

- Det bliver en spændende aften - noget som skal prøves. Det er helt særligt at høre de kendte arier live. Og det er en god oplevelse at få, at opleve levende musik på denne her måde, lyder det fra Ruth Ørbæk Petersen.

Arrangementet starter klokken 19.30, hvor der bliver serveret et glas mousserende vin, før man kan slå sig ned og nyde tonerne fra de to fremmødte operasangere og deres pianist. Der er plads til 130 mennesker i Bredebro forsamlingshus, og vil man have en af de pladser, skal man erhverve sig en billet. Billetterne koster 150 kroner stykket, og kan købes på billetten.dk eller på Tønder Bibliotek. Ruth Ørbæk Petersen håber på et godt fremmøde:

- Det ville da være fantastisk dejligt med et fyldt forsamlingshus, fortæller hun.