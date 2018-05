Kulturskolen nyfortolker H.C. Andersens eventyr om den lille havfrue

Tønder: Når cirka 100 elever og lærere fra Tønder Kulturskole opfører H.C. Andersens eventyr "Den lille havfrue" i Schweizerhalle Tønder Kulturhus lørdag den 2. juni klokken 16, så har den gamle fortælling fået et mere moderne tilsnit.

I forestillingen er den lille havfrue dybt fascineret af TV-prinsen. Hendes højeste ønske er at være sammen med ham på landjorden, og hun drømmer om at medvirke i et af hans talentshows. Det kræver, at hun afgiver sin hale. Her er der hjælp at hente hos Tangkvinden, der kan hjælpe med alt fra Botox til afskæring af havfruehaler. Men det koster at få hjælp af hende! Er livet på jorden det paradis, den lille havfrue drømmer om? Kan hun begå sig i talentshows og på de sociale medier? Og hvad tænker H.C. Andersen egentlig om omskrivningen af sit eventyr?