Kulturskolen i Tønder indleder sæsonen

Tønder: Kulturskolen i Tønder er fantasi, faglighed, fordybelse og fællesskab, og der er mange muligheder for spændende og sjov undervisning i hele kommunen. Og så er der stadig enkelte ledige pladser på nogle af holdene. Således er det eksempelvis muligt at lære at danse ballet på et af de to aldersopdelte hold.

Man kan også gå til billedkunst, hvor Ung Kunst-holdet er for unge fra 7. klasse og opefter, og Skulptur-holdet henvender sig til børn i 4. - 6. klasse.

Et nyt tiltag på skolen er filmholdet for børn i 5. og 6. klasse. Her laver man sine egne film og får undervisning i at fortælle historier gennem billeder, betjene filmkameraer og lave sjove optagelser i green screen studiet, samt at klippe filmen færdig til fremvisning.

På musiklinjen findes et 10 ugers forløb kaldet Familiemusik, hvor familier med børn fra 1 - 5 år kan få musikundervisning med fortælling, fantasi og leg sammen med andre familier. Der er også enkelte ledige pladser på musikholdet for 1. - 2. klasse i et forløb, der strækker sig over skoleåret.

Endelig er der enkelte ledige pladser i soloundervisning i violin, cello, guitar og klaver.

Går man i 0. eller 1. klasse, kan man kombinere musik, billedkunst og drama i et 15-ugers holdforløb, der kaldes MIX. Her får man lejlighed til at prøve alle tre kulturfag af.

Man kan læse meget mere om undervisningen og Kulturskolen på www.toenderkulturskole.dk.