Kulturpris-vinder fik hele salen op at stå

Hvad gør man, når man vinder en pris og ikke har forberedt en takketale? Formanden for teaterprojektet "Højt til himlen", Henrik Dahlmann, fandt i en håndevending en løsning, der fik en hel forsamling til at rejse sig.

HØJER: - Årets kulturpris i Tønder Kommune går til...

Det var populært, da formanden for Kulturelt Forum i Tønder, Anne Mette Pedersen, lørdag aften udråbte teaterprojektet "Højt til himlen" som modtager af årets kulturpris i Tønder Kommune.

Det skete som afslutning og højdepunkt på Tønders kulturuge, der under overskriften "Fællesskaber" havde budt på mere end 30 arrangementer såsom foredrag, koncerter, udstillinger og andre kulturelle events.

At det netop skulle blive "Højt til himlen", der løb med årets kulturpris, havde projektets bestyrelsesformand, Henrik Dahlmann, Løgumkloster, måske haft et stille håb om, men ikke helt kunnet tro på. I hvert fald ikke så meget, at han havde forberedt en takketale. Og hvad gør man så?