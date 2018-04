Kulturpris uddelt: Se hvem der vandt

Børge Pedersen,Skærbæk, er femte modtager af Emanuels Kulturpris i Skærbæk. Han er en mand, der har sat mange spor, sagde formanden for kulturhuset, Tove Tersbøl, ved overrækkelsen.

SKÆRBÆK: - Overalt virker du med overskud og humør! Du er en samlende person, og vi føler os godt tilpas i dit selskab. Sådan lød ordene fra formanden for kulturhuset Emanuel, Tove Tersbøl, Skærbæk, da hun på husets generalforsamling hædrede modtageren af Emanuels Kulturpris. Det er femte gang, at prisen uddeles, og i år gik den til Børge Pedersen, Skærbæk. Prisen har til formål at påskønne en særlig indsats til gavn for kulturlivet i Tønder Kommune med særligt fokus på aktiviteter i den tidligere Skærbæk Kommunes område. - Emanuel ønsker at sætte pris på det frivillige ildsjæle-arbejde, som udføres inden for kulturlivet - og her har Børge ydet en enorm indsats, påpeger Tove Tersbøl.

Prismodtagerne Børge Pedersen, Skærbæk, er femte modtager af Emanuels Kulturpris. Hans fire forgængere er følgende:2017: Jens Rosendal



2016: H. E. Sørensen



2015: Bodil Bjerre



2014: Margit Kjær

Mange spor Skal man liste op, hvad årets prismodtager har været involveret i gennem årene, kommer man vidt omkring. Faktisk rækker hans virke fra Skærbæk Børnehave til fjernvarmen og skolebestyrelsesarbejde, Skærbæks ældregruppe, genbrugsbutikken og Skærbæk Erhverv nyder godt af hans indsats, og så har han også i mange år været tilknyttet Skærbæk Revyen. - Du er en ildsjæl, som brænder for at gøre ting til gavn for almenvellet, og det er i sandhed også kultur. Du har virkelig sat dig spor på mange områder, sagde Tove Tersbøl, inden hun overrakte prisen. Den bliver man, som hun selv sagde, ikke rig af, men det er en hædersbevisning og en stor tak. Børge Pedersen modtog således ud over en buket blomster bogen om "Emanuels første 30 år" samt en af kulturhusets brugte højskolesangbøger. Her var der sat bogmærke ved sang nr. 206, "Hvor du sætter din fod", som Tove Tersbøl kort og godt betegnede som "Børges sang". Efter overrækkelsen satte alle tilstedeværende deres underskrift i sangbogen, der på den måde blev prydet med mere end 100 underskrifter.