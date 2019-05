- Så da de ringede, jamen vi røg lige op under loftet. Det var bare lige en drøm, der gik i opfyldelse, siger koncertgruppe-medlemmet, der slår fast, at man er voldsomt taknemlig over at få det fulde beløb til anlægget - man havde ikke mulighed for egenfinansiering.

Hun fortæller, at man ikke vidste sig sikker på at få så stort et beløb.

Også Schweizerhalle i Tønder fik penge af Tuborgfondet. Her blev det til 60.000 kroner.Bevillingen skal sætte gang i en ny fase i udviklingen af lydforholdene i Schweizerhalle, fortæller Lau Grønager, der er daglig leder: - Det er fantastisk for os at modtage penge fra Tuborgfondet igen i år til forbedring af lydforholdene i Schweizerhalle. Nu kan vi gå i gang med fase to, der vil gøre lydoplevelsen endnu bedre for publikum til vores koncerter, siger han i en pressemeddelelse.

Stor betydning

Tanja Vodder synes, det bliver fantastisk med et lydanlæg i kulturhuset - indtil nu har man skulle leje udstyr, når man havde koncerter.

- Det betyder noget både for os i koncertgruppen, det betyder noget for kulturhus Emanuel, det betyder noget for Skærbæk, og det betyder noget for hele området, fordi de penge giver os helt nye muligheder. Når vi først får et fast lydanlæg i huset, så har vi en lettere adgang til professionelle kunstnere, fortæller Tanja Vodder.

Hun peger på, at udgifter til lydanlæg kan betyde, at man ikke har råd til lige det musiknavn, man ønsker.

Ifølge Tanja Vodder vil et fast lydanlæg også gøre en kæmpe forskel i koncertgruppens hjertesag - den vil gerne vil hjælpe unge musiktalenter frem. Hun peger på, at unge mennesker sidder alene med deres instrument, og at man ikke har noget sted at mødes om musikken i byen og omegn.

- Så der sidder rigtig meget talent og gemmer sig rundt i muldvarpehullerne, og dem vil vi helt vildt gerne have hentet frem, så de kan lære hinanden at kende, og der kan opstå ny musik, så de kan få lyst til at spille endnu mere, siger Tanja Vodder.