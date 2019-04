Tove Tersbøl er formand for bestyrelsen i Emanuel, og hun er især glad for de mange ekstra detaljer der er blevet forbedret i forbindelse med ombygningen. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Kirkerummet består

- Pengene slog ikke helt til, men det er ikke alarmerende og vi har troen på fremtiden, siger formanden videre.

Emanuel er bygget som frimenighedskirke og det har været vigtigt at bevare bygningens udtryk, selvom huset skulle moderniseres.

For eksempel er alle borde blevet gjort bredere, så de passer til almindelige duge. Det har to frivillige sørget for, ved at skille de gamle borde ad, bejdse en ekstra planke i sort og så samle alle bordene igen.

Oprindeligt var bordene bygget af kirkebænke og sådan er det stadig - de er blot tilpasset forsamlingshusets nye behov.

Sådanne historier kunne der fortælles mange af, og det er uden tvivl et stort projekt, der er afsluttet i Emanuel. Bestyrelsen håber, at folk vil nyde huset, der er blevet fyldt med nye løsninger og indrettet smartere end før.