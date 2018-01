Kulturens måned med mange vindere

Hvad husker vi 2017 for? Vi har stået på hovedet i avisbunken og nyhedstelegrammerne for at give et tilbageblik på, hvad året bød på.

Mens valgkampen forud for november-valget for alvor kom i gang, var det ikke mindst kulturen, der prægede oktober i Tønder Kommune. Mens kartoffel- og majsavlerne kæmpede med høje vandstande på markerne for at få høsten i hus, fik lederen for Musik- og Teaterhøjskolen i Toftlund, Thomas Trier, hurtigt sit på det tørre. Han blev nemlig fjerde modtager af Tønder Kommunes kulturpris og dermed årets kulturelle ildsjæl. Udnævnelsen var afslutningen på årets kulturuge, der havde overskriften "Vingesus", og som med over 30 arrangementer blev "det helt store sus", som formanden for Kulturelt Forum, Jens Andresen, Løgumkloster, sagde.

Museets fremtid

Årets største kulturelle kontrovers tog for alvor fart i oktober, hvor lokale kritikere af den nye struktur for Museum Sønderjylland for alvor kom på banen. Formanden for handelsstanden, Anders Jacobsen, betegnede den nye struktur som en katastrofe for Tønder, og frygtede især for kunstmuseets fremtid. Det sidste ord i denne sag er næppe sagt eller skrevet endnu. Anders Jacobsens vrede over de nye museums-tider stod i markant kontrast til glæden over, at hans hjertebarn, flyhangaren i Soldaterskoven blev en del af finanslovsforhandlingerne, der senere på året resulterede i en million-bevilling. Og så har hele Zeppelinbasen udsigt til at blive kendt og berømt ud over landets grænser, når en ny dansk storfilm får premiere 11. november 2018 - 100 års dagen for afslutningen af Første Verdenskrig.

Apropos krig: Hvis der var nogen, der meldte sig på barrikaderne, så var det lokale beboere og lodsejere langs banestrækningen mellem Tønder og Ribe. BaneDanmarks planer om at nedlægge seks mindre overskæringer blev mødt med hovedrysten og frygt for mere tung landbrugstrafik på den i forvejen stærkt trafikerede rute 11. Beboernes talsmand, Hans Otto Sørensen, Skærbæk, opnåede opbakning hos lokale politikere, men det rakte - med en enkelt undtagelse - ikke til at køre BaneDanmarks lukningsplaner af sporet.