Kulturelt Forum bakker op omkring ambitiøst egnsspil

Med en kontant opbakning på 30.000 kroner er egnsspillene "Højt til himlen" kommet endnu et skridt nærmere med at sikre det økonomiske fundament under 2019-spillet "Sorg-agre", der opføres ved Ballum Kirke med Bodil Jørgensen i hovedrollen.

For få uger siden fik han et kontakt tilsagn fra Tønder Kommune på 150.000 kroner. Pengene er øremærket til forestillingen "Sorg-agre", som opføres i september 2019 som friluftsspil tæt på Ballum Kirke. Og nu er der yderligere pengene på vej til det ambitiøse projekt.

"Sorgagre" er et vandresagn og findes i flere udgaver. Karen Blixen udødeliggjorde historien om den opofrende mor i "Sorgagre" i novellesamlingen Vinter-Eventyr fra 1942. Karen Blixen henlagde historien til 1700-tallet. Enken Ane Maries søn er mistænkt for at have nedbrændt en lade. Hvis herremanden overgiver ham til øvrigheden, betyder det tugthus eller soldatertjeneste på ubestemt tid. For at redde sønnen skal moderen selv høste og tærske en hel bygmark fra solopgang til solnedgang. Hun når det. På Ballum kirkegård findes en ligsten fra 1600-tallet. Stenen knyttes til historien om Ane Maries søn, der efter den store stormflod i 1634, hvor landsbyen Misthusum bliver oversvømmet, samlede tømmer fra de ødelagte huse. Han blev dømt til døden af kongen, men opnåede benådning ved at moderen høstede bygmarken. Hun døde ikke af udmattelse, men brækkede ryggen da hun rejste sig efter høstarbejde. Ifølge den lokale tradition lå marken cirka 250 meter syd for Ballum Kirke. Det er også her, at Sorgagre-stenen blev fundet.

Lovende på vej

De 30.000 kroner fra Kulturet Forum er et kærkomment bidrag.

- Budgettet for forestillingen er faktisk dobbelt så stort som ved et af vore andre spil, fortæller Henrik Dahlmann.

Spillet "Sorg-argre" får den folkekære skuespiller Bodil Jørgensen i hovedrollen, og hun bliver dermed den første professionelle og betalte skuespiller i egnsspillet. Kristian Hald, der er fast instruktør for "Højt til himlen", kommer også til at stå i spidsen for 2019-spillet, mens Steen Kaalø, Bovlund, er ved at lægge sidste hånd på manuskriptet.

Ifølge Henrik Dahlmann er der lagt op til, at spillet opføres fem-seks gange i september næste år. Med Bodil Jørgensen i hovedrollen forventes "Sorg-agre" at trække publikum langt ud over lokalområdet. Hvor mange tilskuere, der bliver gjort plads til, er endnu uafklaret.

- Vi vil jo helst have tilskuerne helt tæt på, og så må der ikke være for mange. På den anden side er det en stor opsætning, så vi vil gerne have mange ind. Vi starter forsalget i november, så man kan købe billetter som julegave, og ud fra det vil vi så få et fingerpeg om, hvor stor interessen er, siger Henrik Dahlmann.