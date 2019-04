Kryds i kalenderen: TM Tønders oprykningskampe fastlagt

TM Tønder er blevet enige med både Lemvig-Thyborøn og KIF Kolding om datoerne for de forestående kvalifikationskampe til ligaen. Der bliver kamp i Tønderhal 2 den 14. maj, men en mulig tv-transmission gør, at starttidspunkt ikke ligger endelig fa

Bliver kvalifikationskampene et opgør med Lemvig Håndbold, spilles første kamp i det nordvestjyske fredag den 10. maj klokken 19.30. Også her med forbehold for tv-ændringer.

- Det er sikkert, at vi spiller vores hjemmekamp tirsdag den 14. maj klokken 19.30 i Tønderhal. Starttidspunktet kan dog ændre sig, hvis der kommer en tv-transmission. Så er det tv, der bestemmer, siger direktør for TM Tønder, Kim Wittenkamp.

Gerne Kolding

Kommer Tønders modstander til at hedder KIF Kolding, er første kamp i Kolding ligeledes aftalt til fredag den 10. maj klokken 19.30. Returkamp i Tønder er som nævnt tirsdag den 14. maj, og en eventuel tredje kamp på Koldings hjemmebane er fastlagt til bededag, fredag, den 17. maj kl. 19.30.

Kim Wittenkamp, hele bestyrelsen og ikke mindst spillerne ser frem til opgørene.

- Og hvem er så favoritmodstanderen?

- Jeg tror på, at uanset hvem vi skal møde, så bliver det gode og spændende kampe. Men på grund af geografien kunne det være stort at møde Kolding, siger Kim Wittenkamp.

Om det bliver Kolding eller Lemvig afgøres, når de to hold står overfor hinanden i den sidste og afgørende kamp i ligaens nedrykningsspil lørdag i Lemvig. Kolding kan her nøjes med afgjort for at sikre sig en ny sæson i ligaen og undgå Tønder-kampene, mens Lemvig altså skal vinde for at det bliver Kolding, der skal ud i de afgørende kampe mod Tønder.