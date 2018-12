Brand & Redning Sønderjyllands forebyggelseskonsulent tjekker i disse dage forholdene omkring salget af nytårskrudt. Der blev afsløret mindre fejl.

SKÆRBÆK: Før du nytårsaften tager sikkerhedsbrillerne på og tænder lunten til nytårskrudtet, har fyrværkeriet været solgt fra forskellige udsalgssteder. Og netop udsalgsstederne havde forebyggelseskonsulent for Brand & Redning Sønderjylland, Per Frandsen i kikkerten, da han torsdag var på tjek hos de steder, der i Tønder Kommune har fået midlertidig tilladelse til at sælge krudt og fyrværkeri. Dagen startede for Per Frandsen med et tjek på Thansens udsalgssted ved Jem & Fix på Nordre Landevej i Tønder. Derefter gik turen til Skærbæk, hvor blandt andet også salget af krudt hos Thansen og Bygma blev tjekket.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard I containerne må der maksimalt opbevares 380 kilo rent krudt.. Desuden skal containeren være tilsluttet brandslanger, og der skal være en håndsprøjte ved indgangen. Kasserne med krudt må højest stables op i to meters højde, og der skal være et frit gangareal på en meter i bredden. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Krudt i containere Inde i byggemarkedet Bygma var der kun fyrværkeriattraper, og dermed intet farligt. Det hele opbevares nemlig i sikkerhed ude på p-pladsen i to containere. - Vi vil slet ikke have det indenfor, siger souschef Brian Christensen og henviser til, at kunderne bestiller og betaler for nytårskrudtet inde i forretningen, mens udleveringen finder sted på p-pladsen direkte fra de to containere. Per Frandsen havde ingen anmærkning til Bygmas håndtering af krudtet - det havde han imidlertid til Thansen, der har et midlertidigt salgssted ved Gokart Center Skærbæk. Her tog det ikke lang tid for forebyggelseskonsulenten at spotte en forseelse.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Dyserne i loftet skal sikre effektiv slukning, hvis det går galt. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Påbud til Thansen De tre orange containere, der hver må indeholde op til 380 kilo rent krudt, stod pivåbne. - De må slet ikke stå åbne. Hvis der er travlt, må de ansatte lade dørene til containerne stå på klem, noterede Per Frandsen, der gav et påbud for de åbne døre. Desuden blev butikschefen for salget på gokartbanen, Mikael K. Rasmussen, bedt om at rykke rundt på nogle halvanden meter lange raketter af mærket Nordpolen, da raketterne var så lange, at mindstemålet for gangarealet i containerne var under en meter. Til gengæld havde begge udsalgssteder helt styr på slukningsrutinerne, ligesom brandslukkerne alle er blevet kontrolleret og godkendt af myndighederne indenfor de seneste 12 måneder. Selv om torsdagens besøg betød lidt ekstra arbejde for Thansens folk, er Mikael K. Rasmussen ikke tvær: - Sikkerheden skal være i orden.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Håndslukkeren skal være godkendt inden for de sidste 12 måneder. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Thansen fik et påbud for åbne conatinerdøre. De skal som udgangspunkt være lukkede - dog kan man ved travlhed godt lade den stå på klem, fortalte forebyggelseskonsulenten. Foto: Martin Franciere

Forebyggelseskonsulent Per Frandsen har travlt med at tjekke fyrværkeriudsalgssteder i disse dage. Mange ting skal være i orden - blandt andet mærkningen, der forbyder brug af åben ild. Foto: Martin Franciere

Alle udstillingsmodeller skal være mærket enten attrap eller dummy. Alt var som det skulle være i kassen, fastslog Per Frandsen ved Thansens udsalgssted i udkanten af Skærbæk. Foto: Martin Franciere

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Forebyggelseskonsulent Per Frandsen og souschef i Bygma Skærbæk, Brian Christensen. Foto: Hans Chr. Gabelgaard