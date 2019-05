Kronprinsens løb får en lokal version

Møgeltønder kommer til at lægge gader til et Royal Side Run og bliver dermed en del af kronprins Frederiks Royal Run-uge. Der er tre distancer klar til løbet.

- Jeg brænder for det med at løbe med nogen, og jeg vil så gerne have, at der er flere, som får den glæde, siger hun.

Karen Gad Svendsen fra Møgeltønder er som løbevært involveret i tiltaget "Bevæg dig for livet", der arrangerer Royal Run, og hun og Møgeltønder Runners har taget imod tilbuddet om at lave en lokal udgave af det royale løbearrangement.

MØGELTØNDER: Kronprins Frederiks Royal Run blev sidste år en kæmpe succes og gentages i starten af juni. Denne gang bliver det også med et lokalt islæt. Godt nok kommer kronprinsen ikke selv forbi og snører løbeskoene, men i Møgeltønder arrangeres der et såkaldt Royal Side Run.

Gratis arrangement

Karen Gad Svendsen har den 3. juni fået lov at låne Schackenborg Slot og har fået sponsoreret vand og frugt, og det gør det muligt for hende at afvikle et Royal Side Run - det er nemlig et krav fra centralt hold, at der ikke må tages gebyrer fra deltagerne.

Distancerne ved løbet er en mil - cirka 1,6 kilometer - og fem og 10 kilometer. Om man går eller løber er ikke afgørende.

- Det der bare er vigtigt, det er, at folk kommer op af sofaen og kommer lidt med ud og får glæden ved at være sammen med andre og få sig bevæget lidt, siger Karen Gad Svendsen, der allerede har modtaget over 100 tilmeldinger.

- Jeg havde slet ikke troet, der kom så mange, fortæller hun.