Kronprinsen blev hjemme: Royalt motionsløb tog Møgeltønder med storm

- Vi bliver 300-320 deltagere, så det er helt vildt. Det er mange flere end ventet. For at være helt ærlig, så forventede jeg ikke det store, for vi var sent ude - men det gik stærkt til sidst, siger hun.

Motionsløbet, som i anledning af Kronprins Frederiks 50-års fødselsdag havde premiere i 2018, blev med løb i fem danske byer en så stor succes, at også det gentages i år. Men ideen har spredt sig, og på opfordring fra arrangørerne "Bevæg dig for livet", endte tilbuddet i Møgeltønder hos Karen Gad Svendsen.

Fra tanke til slot på tre uger

Over de seneste par dage er det for alvor gået stærkt med den nye, lille udgave af Royal Run. Med ruter på ti og fem kilometer samt en amerikansk mile - lige godt og vel 1,6 kilometer - er løbet for alle, og det bar fremmødet i høj grad præg af.

Men løbet er i virkeligheden blevet til i al hast - for det er kun godt tre uger siden Karen Gad Svendsen satte projektet i søen:

- Jeg læste på "Bevæg dig for livet", at man kunne gøre det her i sin egen by, og da tænkte jeg, at det også måtte til her i Møgeltønder. Men af hensyn til Royal Runs øvrige arrangementer, så skal Royal Side Run, som vores løb hedder, finde sted mellem den 1. og den 10. juni. Så det hele skulle gå lidt stærkt, lyder det fra Karen Gad Svendsen, som tilføjer:

- Med den her opbakning og ikke mindst slottets store hjælp, så er det til at gøre.

Det flotte fremmøde blev også bemærket af deltagerne. Jette Tønder er en del af en gruppe fra Aabenraa, som tog turen til Schackenborg i dagens anledning:

- Det er rigtig flot, at løbet blev så stort her - og det er et super flot sted at løbe. Vi skal også med til Royal Run i Aarhus, så vi varmer lige op med løbet her, forklarer hun.