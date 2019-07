I timerne op til åbningen tog Lars Svensen og Torben Kjær fat på det, som de igennem de seneste otte måneders totalombygning havde set allermest frem til. Bevæbnet med boremaskine, dybler og skruer klatrede de op på rullestativet for i godt tre meter højde over hovedindgangen at genanbringe bygningens navneskilt "Hostrups Hotel".

Inden for stod ejerne Kirsten og Lars Svensen samt stedet nye bestyrerpar, Jannie Andersen og Torben Kjær, klar til at hilse på de første gæster. De strømmede til.

Hostrups Hotel har blandt andet fået fem karnapper og et udendørs serveringsareal på Søndergade. Hele bygningen er totalrenoveret for adskillige millioner. Hvor mange, holder ejerne, Kirsten og Lars Svensen, for sig selv. Foto. Uwe Iwersen

Vin, tapas og Wegner

Med første åbningsdag torsdag er der nu atter liv i bygningen ud til Vidåen. Her er overnatningskapaciteten udvidet til 25 dobbeltværelser fordelt på to plan.

Stueetagen er ud over en reception også indrettet med vin- og tapasbar, hyggehjørne i kolonialstil med udsigt over Vidåen samt den nye restaurant med navn "W". Restauranten er indrettet ud fra et Wegner-tema med tilsvarende møbler. De sidste stole nåede frem mindre end et døgn før åbningen, og der var forudbestillinger til alle stole og borde første aften.

Ifølge Lars Svensen var det oprindeligt tanken af opkalde restauranten efter en af Tønders kendteste sønner, møbeldesigner Hans J. Wegner. Men det kunne der ikke opnås tilladelse til.