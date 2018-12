Krolfspillere får tag over hovedet

Trods indsigelser fra en nabo er der givet grønt lys for opførelse af et udhus og en terrasse for Hostrups seniorer.

JEJSING: De krolfspillende seniorer i Hostrup kan se frem til at få tag over hovedet. Efter overstået offentlig høringsfase har teknik- og miljøudvalget givet grønt lys til opførelse af et udhus med terrasse på sportspladsen ved Banevænget.

Hostrups seniorer har søgt op opførelse af en cirka 50 kvadratmeter stor bygning dels til opbevaring af udstyr og dels til ophold.

I forbindelse med høringsfasen kom en enkelt, lokal indsigelse. En nabo mente, at byggeriet var planlagt for tæt på skellet, og fremførte endvidere, at bygningen ville kunne stå i vejen for en senere udstykning af en parcelhusgrund.

- Med den nuværende placering af den ønskede terrasse/redskabsrum være til gene for beboere i huset, lød indsigelsen.

Den betænkelighed blev imidlertid tilbagevist.

- Det vurderes, at opførelsen af et udhus-/terrassebygning ikke vil få indflydelse på en eventuel mulighed for at opnå tilladelse til en udstykning, skriver teknisk forvaltning i sagen.

På den baggrund har et enigt teknisk udvalg givet grønt lys for byggeriet.