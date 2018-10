For at sikre de bløde trafikanter, skal nu anlægges en ny cykelsti bagom den nyetablerede byport ved Nørremark i Løgumkloster. Opgraderingen forventes at koste 300.000 kroner.

- Skolebørn, der kommer fra Landeby har en hvid stribe at køre på. Men den forsvinder, når de cykler ind i byporten. Så man kan sige, at hvis ikke bilisterne kørte dem ned ude på landevejen - så kan de nå det i selve byporten, påpegede løsgænger i kommunalbestyrelsen, Jens Møller, med slet skjult ironi og sarkasme i byrådssalen i juni.

LØGUMKLOSTER: I foråret blev der etableret en byport ved Nørremark ved en af Løgumklosters nordlige indfaldsveje. Selv om porten ifølge teknik- og miljøudvalgsformand Bo Jessen (V) er sat op efter reglerne, bliver den nu opgraderet, så især cyklisterne sikres bedre. De var nemlig i fare for at komme i klemme.

I dialog

Byporten på Nørremark er etableret med en asymmetrisk udformning, så den kun byder på en indsnævring i sydgående retning ind mod byen.

Denne type byport er også anlagt andre steder, blandt andet i Branderup. Men på Nørremark valgte man en ekstra snæver udgave. For snæver. For ud over at bringe cyklister i fare, har også busser og store landbrugskøretøjer vanskeligheder på stedet, fremgår af sagens fremstilling.

Det bliver der nu rådet bod på. Et borgerønske om, at ændre den asymmetriske byport til en "hel byport" med indsnævringer for begge kørebaner blev afvist. En løsning, der også havde fordyret projektet, påpeger Bo Jessen:

- Det ville have fordyret projektet med 350.000 kroner.