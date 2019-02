Krebs og Kvitnes udgiver nyt album på Tønder Festival

Poul Krebs har arbejdet sammen med sin norske sangskriverkollega Henning Kvitnes i 30 år. Nu præsenterer de et fælles album og giver en eksklusiv releasekoncert på Tønder Festival.

- Vi har arbejdet sammen og skrevet sange sammen i 30 år. Det er nogle af de sange, vi har indspillet, og der er også helt nye sange med på albummet. Sangene er indspillet live i studiet, så pladen lyder, som når vi spiller live foran et publikum, fortæller Poul Krebs i en pressemeddelelse fra festivalen.

Koncerten i Tønder bliver på den måde samtidig en releasefest for det nye album, som er indspillet i vinteren 2019.

Og så har de ikke mindst et helt nyt album med til Tønder.

Tønder: Publikum på Tønder Festival kan se frem til en koncert med de to gamle sangskrivervenner, danske Poul Krebs og Henning Kvitnes fra Norge. Med sig har duoen et band bestående af blandt andre Palle Hjort på tangenter og Rune Kjeldsen på guitar.

Tønder passer bedst

Planerne om at indspille og turnere sammen igen har Poul Krebs og Henning Kvitnes haft liggende klar i nogle år.

Nu bliver tanken realiseret, og albumudgivelse og turnéstart sker på årets Tønder Festival.

- Tønder er den festival, vi helst vil spille på med det her setup. Pladen er ikke et studiealbum med en producer, men er helt tæt på vores livelyd, siger Poul Krebs, der mener, at dét koncept passer godt til Tønder Festivals fokus på "handmade music".