Krebs begejstrede publikum da han præsenterede nyt album

Poul Krebs og Henning Kvitnes spillede lørdag formiddag release-koncert for deres nye fælles album, "Sange på en rejse - The Vanlose Session" i Tønder Festivalens Telt 1.

Tønder Festival: Stemningen i telt 1 var varm og sitrende, og på trods af det ret tidlige tidspunkt, 11.15, var teltet godt fyldt op, da Poul Krebs og Henning Kvitnes med band gik på scenen.

- Fantastisk, at I er kommet så tidligt op, lød det fra Poul Krebs, da han hilste på publikum.

Og der var mange, der var stået tidligt op for at opleve koncerten, der var den første det musikalske makkerpar spillede sammen, efter at deres nye fælles album, Sange på rejse, blev udgivet lørdag.

- Albummet er blevet til, fordi vi har kendt hinanden i over 30 år, så det måtte vi fejre. Det gør vi med dette album, hvor vi har valgt nogle af hinandens sange. Så var der to, vi ikke kunne blive enige om, så dem skrev vi sammen. Så det er et album, der på ingen måde kan blive beskyldt for at være nyskabende. Og så alligevel. For alting går jo i ring, forklarede Poul Krebs.