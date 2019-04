Kreativ workshop og snobrød i påsken

Rømø: Har du endnu ikke lagt planer for påsken, så er det værd at tage et smut forbi Lakolk på Rømø. Her vil der være tegneworkshop med Tormod Holm, hvor man kan lære at lave spændende og skæve billeder til årets gækkebreve, tegne på påskeæg eller måske slippe kreativiteten løse til en værtindegave i form af flotte tegninger. Undervejs vil Tormod Holm vise sine egne tegninger og fortælle inspirerende historier undervejs.

Tormod Holm er forfatter, illustrator og professionel musiker. Han har selv lavet illustrationer til bøger. Desuden har han i flere år optrådt med bandet Trolle og Tormod, der laver dansk reggaemusik for børn. En musikgenre, der henter inspiration fra Jamaica.

Udover at være kreativ med farver og æg er der mulighed for at bage snobrød, når Højer Spejder lægger et smut forbi Lakolk.

- Der plejer at være stor opbakning til arrangementet. I påsken er der altid mange i sommerhusene på Rømø, og campingpladsen åbner op. Så der er mange mennesker her i påskedagene, siger Søren Olesen, der er formand for Aktivforening på Lakolk.

Arrangementet finder sted fredag den 19. april klokken 14 til 16 på torvet på Lakolk og er gratis.