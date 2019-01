Kræver hårdere straf: Sag mod Rømø-røver skal for landsretten

Statsadvokaten har anket sommerens opsigtsvækkende sag om væbnet røveri af en bil på Rømø til landsretten. Gerningsmanden blev i december idømt to års fængsel. Det er alt for lidt, mener anklagemyndigheden, der lægger op til mindst en fordobling.

- Det kan være en svær kamel at sluge for anklagemyndigheden, og det er nok derfor, de anker, vurderer han.

Forsvareren henviser til, at nævningetinget i byretten slog fast, at en lejet feriebolig, som er booket for et par dage, ikke kan karakteriseres som et privat hjem.

Statsadvokaten går efter at få manden dømt for hjemmerøveri under skærpende omstændigheder og dermed en fængselsstraf i niveauet fire-fem års fængsel.

Sådan lød dommen over den 27-årige Mads Nielsen den 18. december, der sidste sommer begik væbnet røveri mod et dansk ægtepar. Parret blev i deres ferielejlighed overfaldet og truet til at udlevere nøglerne til deres luksusbil.

RØMØ: - Thi kendes for ret: Tiltalte skal straffes med fængsel i to år.

Onsdag den 6. juni ved 17-tiden sniger den 27-årige Mads Nielsen sig gennem en åben terrassedør ind i en ferielejlighed på Enjoy Resorts på Rømø. Han vil finde nøglen til en sort Jaguar, der står parkeret ved lejligheden.Baggrunden er angiveligt, at han har narkogæld, og bagmænd har fremsat massive trusler om at stikke ham med kniv eller smadre hans knæskaller. Ved at aflevere luksusbilen skulle gælden være ude af verden.Et dansk ægtepar, der er på et kort ferieophold, overrasker den knivbevæbnede mand. Han truer dem med en hobbykniv til at udlevere bilnøglen.Herefter kører han fra stedet med høj hastighed mod fastlandet. I rundkørslen ved Skærbæk optager to politibiler forfølgelsen. Biljagten stopper i Råhede Enge syd for Ribe, hvor den 27-årige stopper og overgiver sig.Dagen efter bliver han fremstillet i et lukket grundlovsforhør og varetægtsfængslet. En 18. december blev han af et nævningeting ved byretten i Sønderborg idømt to års fængsel.Af frygt for repressalier har Mads Nielsen ikke ville afsløret navnene på de bagmænd, der angiveligt har truet ham.

Prøvesag

Rømø-røveriet var et af de første, der efter en lovstramning skulle afklare forskellen mellem et røveri og et røveri under skærpende omstændigheder, et såkaldt "egentligt hjemmerøveri". Er sidstnævnte tilfældet, vil strafpåstanden være minimum fire års fængsel.

Lovstramningen blev begrundet med, at et hjemmerøveri skal betragtes som et endog særdeles groft angreb på den enkeltes ret til at kunne opholde sig sikkert og trygt i eget hjem.

I byretten lagde Stig Jørgensen stor vægt på, at hans klient ikke havde begået egentligt hjemmerøveri.

- Ganske enkelt at den årsag, at episoden ikke var foregået i et privat hjem, men i et hotel, sagde han.

Senioranklager Rikke Brændgaard Nielsen var lodret uenig. Direkte henvendt til de seks nævninge sagde hun:

- Forstil jer, at I er på ferie i en lejlighed. I føler jer i jeres eget domæne. Jeg er slet, slet ikke i tvivl om, at parret har følt sig så sikre som i deres eget hjem. De har fået udleveret en nøgle, og har dermed en berettiget forventning om, at her kommer ingen andre. Der er ikke retspraksis på området, det kan I være med til at lave nu, lød hendes opfordring i proceduren.