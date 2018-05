Kræftpatienter får energi til livet under forløb på Løgumkloster Refugium

Der er fokus på tro, håb og kærlighed, når Løgumkloster Refugium tager mod 20 kræftpatienter. Under overskriften "Energi til livet" får de undervisning, samtale og bevægelse - og deltager samtidig i et forskningsprojekt.

Løgumkloster: Kræftpatienter har ofte brug for støtte til at komme videre i livet efter og med sygdommen.

Hvordan man bedst hjælper dem til det, er Løgumkloster Refugium med til at undersøge. Refugiet holder i juni et gratis rehabiliteringsforløb for kræftpatienter - som samtidig er et forskningsprojekt i samarbejde med Videncenter for Rehabilitering og Palliation og Syddansk Universitet.

Holdet mødes 4.-8. juni til fem dages ophold med undervisning, samtale og bevægelse under overskriften "Energi til livet".

Programmet skal hjælpe deltagerne med at finde de ekstra ressourcer og muligheder, vi alle rummer, og som kan hjælpe os gennem svære tider. Der vil være fokus på tro, håb og kærlighed, som alle er vigtige temaer i menneskers liv, når livstruende sygdom står for døren. Et rehabiliteringstilbud kan være den hjælp, der giver den enkelte redskaber og mod på at leve igen.