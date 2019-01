Kræftens Bekæmpelse søger ny lokalformand i Tønder

TØNDER: Kræftens Bekæmpelse i Tønder Kommune skal ved generalforsamlingen den 12. marts have ny formand. Efter to succesfulde år, hvor der blandt andet er blevet etableret en mandeklub, har formand for lokalforeningen Hanne Thomsen valgt at sige stop. Hanne Thomsen var med til at stifte lokalforeningen for seks år siden, og har de seneste to år været formand. Men nu er det på rette tide at give stafetten videre.

- Det har været enormt spændende at være med fra start. Jeg har altid brændt for at hjælpe kræftpatienter, og det vil jeg fortsætte med. Men det skal være med mere nærhed til de kræftramte, og her vil jeg bruge min profession som zoneterapeut og instruktør i pilates og qigong. Jeg har en idé om, at jeg skal ud på et sygehus eller hospice og give behandling med zoneterapi som frivillig. Det må være mit næste mål, fortæller den afgående formand i en pressemeddelelse.