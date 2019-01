Kovending: Oldtidspark i Skærbæk står foran lukning

Skærbækcentret ønsker ikke længere at drive oplevelsesstedet "Hjemsted - Danernes verden" efter udgangen af 2019. Politikerne i Tønder Kommune lægger derfor op til, at arealet og faciliteterne på Hjemsted Banke sælges eller udlejes til et helt andet formål.

SKÆRBÆK: Det er lidt af en kovending. I efteråret 2018 besluttede Tønder Kommune at støtte drift- og udvikling af oplevelsesparken "Hjemsted - Danernes verden" ved Skærbæk med 10,4 millioner kroner frem til 2023. Tirsdag morgen blev beslutningen nærmest vendt på hovedet. I stedet for at støtte drift og udvikling lægger partierne bag budgetforliget i Tønder nu op til, at parkens areal og faciliteter på Hjemsted Banke ved Skærbæk sælges eller udlejes til et helt andet formål. Baggrunden for beslutningen er, som JydskeVestkysten skrev i Tønderudgaven tirsdag, at Fonden Skærbækcentret, der ellers har stået for driften af parken de seneste år, har meddelt, at man trækker sig fra driftsaftalen ved udgangen af 2019. Beslutning om at sælge eller udleje til et helt andet formål er truffet i enighed i forligskredsen, der består af samtlige partier i byrådssalen i Tønder. - I samarbejde med Skærbækcentret har vi konkluderet, at vi vil arbejde videre ud af et andet spor. Det er der opbakning til i forligskredsen, siger borgmester Henrik Frandsen (V). Om baggrunden for, at kommunen og Skærbækcentret skifter spor, siger han, at Tønder Kommune ser det som en bedre mulighed for Hjemsteds-områdets fremtid. - Det giver mere udviklingsperspektiv i min verden. Man kan sige, at vi har fået en bedre idé. Jeg har fuld tiltro til, at Skærbækcentret driver parken i 2019, for det har vi en aftale om, siger Henrik Frandsen.

Sagen Hjemsted Oldtidspark blev etableret tilbage i 90'erne med midler fra Arbejdsmarkedets Feriefond og har eksisteret i 27 år.Efter at Tønder Kommune i 2016 indfriede lån på godt 27 millioner kroner hos fonden, overtog kommunen ejerskabet.Oldtidsparken tog efterfølgende navneforandring til "Hjemsted - Danernes verden". Parken drives af Skærbækcentret.I september/oktober sidste år besluttede en enig kommunalbestyrelse i et budgetforlig et årligt drifts- og udviklingstilskud til parken på 2,6 millioner kroner.

Mange muligheder Beslutningen om at lukke parken indebærer, at arealet skal sælges eller alternativt udlejes for en længere periode til et kommercielt/oplevelsesbaseret formål. Hvad det indebærer, står åbent. - I princippet er alt muligt. Det er jo et vanvittigt flot område, hvor man kan forestille sig mange spændende ting. Området vil blive udbudt til salg med krav om projekt, og så har vi mulighed for at vælge det bedste, siger Henrik Frandsen. Formanden for Skærbækcentret, Carsten Hansen, siger, at centret bakker ud af driftsaftalen, fordi der ikke er kræfter til at sikre den kommercielle udvikling af stedet, der skal til. Men formanden er ikke i tvivl om, at parken vil blive drevet på en god måde i hele 2019. - Vi har aftaler med formidlere, butikken står derude med varer, og vi har bookinger hele sommeren. Så det giver helt sig selv, siger han.

Wegner og Zeppelin Tirsdagens beslutning i forligskredsen indebærer endvidere, at de i alt 10,4 millioner kroner, der var øremærket til støtte og udvikling af oplevelsesparken, kan anvendes til andre formål. Forligskredsen lægger op til, at pengene i stedet anvendes på satsninger Wegner og Zeppelin, som kommunen har planer om. Alternativet til en lukning af Danernes Verden i Hjemsted og et salgsfremstød havde med Skærbækscentrets tilbagetrækning været, at Tønder Kommune selv skulle ansætte personale og stå for driften, eller efter aftale med Fonden Hjemsted finde en ny aktør og samarbejdspartner.