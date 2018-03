Kovending: Medarbejdere må alligevel få efteruddannelse

Politikere træffer nu en modsat beslutning efter tre måneder. Først blev der besluttet at sætte en stopper for al efteruddannelse og kurser i hele 2018 for medarbejderne i Psykiatri og Handicap på grund af økonomien. Nu skal der så ikke spares alligevel, for socialudvalget har netop godkendt indstillingen, der annullerer annulleringen af efteruddannelse.

Tønder: De medarbejdere, der hører under Tønder Kommunes Psykiatri og Handicap, kan nu igen se frem til efteruddannelse og kurser i 2018.

Det er ellers kun tre måneder siden, at piben havde en helt anden lyd. Dengang skulle der spares, og dette var en måde at gøre det på.

- Det daværende socialudvalg stod i en situation, hvor der manglede penge på budgettet i 2017. Nu kommer vi ud af 2017 betydeligt bedre, end nogen havde regnet med, så her var muligheden for at trække det tilbage igen, forklarer udvalgets formand, Peter Christensen (S).

Det daværende socialudvalg godkendte på baggrund af de oplysninger, de fik dengang, forvaltningens indstilling om, at forlænge det midlertidige efteruddannelsesstop til at gælde for hele 2018 også.

Formand for udvalget før årsskiftet, Kim Printz Ringbæk (S), sagde dengang:

'I forhold til budgetforhandlingerne fik vi mulighed for at få tilført flere midler, men opgaven var også, at vi i udvalget skulle se på økonomiske rationaler. Det her er et af de mulige håndtag, vi kan skrue på for at spare.'

Og videre:

'Det er ikke noget, jeg personligt er stolt af. Jeg har det skidt med det, for vi vil gerne stadig have kvalitetsløft og efteruddannelse på området. Men vi bliver også nødt til at bremse op, og dette forslag var det, der var flertal for.'