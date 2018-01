Kovending: Havnens bestyrelse kan se frem til uændret løn

Det tidligere konservative medlem af kommunalbestyrelsen, Henning Schmidt, er ny formand for Rømø Havn. Sidste sommer var han som politiker med til at anbefale at halvere honorarerne for bestyrelsesmedlemmerne. Arkivfoto: Hans Chr. Gabelgaard

Sidste sommer var der stemning for at halvere bestyrelseshonorarerne for medlemmerne af Rømø Havns bestyrelse. Nu lyder oplægget til den kommende forhandling på uændret løn. Dansk Folkepartis viceborgmester Bent Paulsen, der var fortaler for at skære i lønnen, genovervejer situationen. Han er selv udpeget til bestyrelsen.

RØMØ/TØNDER: - De er jo rimeligt højt lønnede, dem der sidder i bestyrelsen derovre, og man kan diskutere lidt, hvor meget de har fået ud af det. Sådan sagde 1. viceborgmester Bent Paulsen (DF) sidste år i juni, da et flertal i kommunalbestyrelsen i kølvandet på endnu et år med ringe aktivitet på havnen anbefalede, at bestyrelseshonorerne med virkning fra 2018 skulle halveres. I stedet for en årsløn på 100.000 kroner skulle formanden fremover nøjes med 50.000 kroner, mens de øvrige medlemmer af bestyrelsen skulle nøje med godt 12.000 kroner i stedet for tidligere 24.300 kr. Men denne anbefaling er ikke slået igennem. Når økonomiudvalget på onsdag og siden kommunalbestyrelsen i næste uge skal se på havne-honorarerne, lyder indstillingen fra kommunaldirektøren til politikerne, at der skal holdes fast i det nuværende lønniveau.

Bestyrelsen Rømø Havns bestyrelse består af syv medlemmer. Tre af disse vælges blandt medlemmerne af kommunalbestyrelsen. De resterende fire vælges efter dialog og ud fra kommercielle interesser.Ved konstitueringen i december blev kommunalpolitikerne Preben Linnet (V), Harald Christensen (S) og Bent Paulsen (DF) valgt.



De fire øvrige medlemmer er tidligere kommunalpolitiker Henning Schmidt, Skærbæk, Niels Johannesen, Skærbæk, Peter Johnsen, Tønder, og Henrik Kleis, Aarhus.



Henning Schmidt er udpeget som formand, mens Preben Linnet er valgt til næstformand.

Vurdering Sidste år sad borgmester Henrik Frandsen (V) selv i havnebestyrelsen og deltog ikke i debatten og oplægget til at skære i honorarerne. - Det er rigtigt, at der dengang blev anbefalet at halvere aflønningen, men der blev ikke truffet nogen beslutning. Vi har nu afvejet for og imod, og ud fra en samlet vurdering lægges der op til, at vi fastholder den hidtidige honorering. Men det kan laves om. Det er kommunalbestyrelsen, der afgør sagen, siger Henrik Frandsen. Bent Paulsen er siden sidste sommer blev genvalgt som viceborgmester samt blevet medlem af både økonomiudvalget og altså Rømø Havns bestyrelse. Han vil altså i givet fald få glæde af den uændrede aflønning. Men han har endnu ikke gjort op med sig selv, hvordan han stiller sig til sagen. - Jeg har endnu ikke taget stilling. Det vil jeg først diskutere med mit parti, siger Bent Paulsen og henviser til en forestående samtale med partikollegerne Jan Voss Hansen og Harry Sørensen. - Hvis de mener, at vi skal fastholde det nuværende niveau, så gør jeg også det, lyder det fra Bent Paulsen.