Kortfilm fra Rømø med på verdens største festival

Lokalsamfundet på Rømø danner baggrunden for en film om et erotisk eventyr mellem en ung tømrerlærling og en moden skolelærerinde.

RØMØ: Den første uge i februar løber Festival du Court Métrage Clermont-Ferrand af stablen. Arrangementet, der besøges af over 160.000 mennesker og som får over 9000 film sendt ind, regnes for at være verdens største festival for kortfilm, og kaldes i folkemunde for kortfilmens svar på Cannes.

Igen i år er der dansk deltagelse i den internationale konkurrence, hvor kun 78 film er udvalgt. Det drejer sig om kortfilmen, "Bølger", der er skrevet og instrueret af 22-årige Thomas Elley.

Filmen handler om Freja og Albert, der bor sammen, elsker hinanden og dyrker sex med hinanden i al hemmelighed. Freja er lærer på en lokal skole, og Albert er lærling hos en tømrer. Der er 21 år mellem dem. Det tætte lokalsamfund på Rømø stiller spørgsmål, Frejas biologiske ur tikker, og den hjemmeskolede Albert har svært ved at kommunikere med sine jævnaldrende.

Charlotte Munck spiller hovedrollen over for Oscar Dyekjær Giese, der spiller Albert.