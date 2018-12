Kort flugt: Indbrudstyv anholdt i Tønder

TØNDER: En indbrudstyv blev sent fredag aften anholdt kort efter han havde slået til i en villa på Carstensgade. Indbruddet blev anmeldt klokken 22.57, da husets kvindelige beboer vågnede til lyden af skuffer og skabe, der blev gennemrodet.

Tyven kom ind i huset via en ulåst dør, men flygtede, da beboeren kom ned. Hun fik et så godt signalement af indbrudstyven, at en politipatrulje få minutter senere fandt en mand, der passede på signalementet.

Han blev anholdt klokken 23.03. Manden, der nu er anholdt og sigtet for indbrud, er 48 år og stammer fra lokalområdet. Ved anholdelsen blev han fundet i besiddelse af tyvekoster fra villaen på Carstensgade i form af et par mobiltelefoner.

Vagtchef Ole Aamann fra Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser, at man også har ransaget den anholdtes hjem:

- Den sigtedes bolig blev efterfølgende ransaget. Her fandt man ikke umiddelbart yderligere tyvekoster, men han blev fundet i besiddelse af en mindre mængde amfetamin, og er derfor sigtet for både indbruddet og efter loven om euforiserende stoffer. Han er en gammel kending, som lige er blevet løsladt for anden kriminalitet, forklarer Ole Aamann om den 48-årige.