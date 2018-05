Konsulent: Det nærmer sig en katastrofe

På de tørre områder er det ved at være så tørt, at end ikke nedbør kan redde afgrøderne fra at lide tørkeskade.

Maskiner på overarbejde

Med det solrige og varme vejr, der har præget de første to-tre uger af maj, er fordampningen oppe på fem millimeter i døgnet. Men, som Ole Hansen pointerer, så er fordampningen størst, hvor afgrøderne er fuldvoksne. I takt med at der indfinder sig tørkeskader, så falder fordampningen.

- Det er planterne, der fordamper vand. Det er ikke jorden, siger Ole Hansen og tilføjer, at fordampningen varierer med solen, temperaturer, vind og ikke mindst planternes vækst.

De fleste landmænd på de sandede jorde har heldigvis kapacitet til at kunstvande markerne. En typisk vandingsmaskine kan sprøjte 1000 kubikmeter ud i døgnet. Dermed kan en maskine sørge for, at et areal på 20 til 25 hektar får vand. Men også her kan det knibe lige nu.

- Der skal vandes ugentligt for at følge med fordampningen, men det er lige før, maskinerne ikke kan følge med lige nu, lyder det fra planteavlskonsulenten fra Landbrugsrådgivning Syd.