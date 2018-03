Konstitueret: Fritidscenter har fået ny formand og bestyrelse

Lars Thomsen, Sæd, valgt til ny bestyrelsesformand for Tønder Sports- og Fritidscenter. Den nye bestyrelse melder sig klar til kamp, men afventer samtidig udfaldet af et besluttet salg af vandrerhjemmet, campingpladsen og autocamperpladsen.

Lars Thomsen afløser Jørn Skov, Tønder, på formandsstolen. Jørn Skov har stået i spidsen for centret i otte år og været et omdrejningspunkt i den udvidelse og modernisering for omkring 45 mio. kr., som centret har gennemgået de seneste år.

Klar til salg

Den nyvalgte og nu konstituerede bestyrelse tager over netop som centret har afleveret et rekordoverskud for 2017 og kommunalbestyrelsen i Tønder har besluttet at sætte vandrerhjemmet, campingpladsen og autocamperpladsen til salg. Disse tre enheder administreres i dag af TSFC.

Beslutningen om at sælge skabte røre i den tidligere center-bestyrelse, og den nyvalgte formand har da også noteret sig det forestående fremstød.

- Da borgmester Henrik Frandsen foreslog mig at gå ind i bestyrelsesarbejdet, oplyste han, at der i TSFC er et "uudnyttet og uforløst potentiale". Det giver jeg ham fuldstændig ret i, og det vil vi tage hånd om i bestyrelsen. Men vi vil afvente, hvad der sker med kommunalbestyrelsens salgsplaner, før vi tager aktion på nye initiativer og ideer, der kan skabe vækst og udvikling i og omkring centret, siger Lars Thomsen i en udsendt pressemeddelelse.