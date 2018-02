Konkurs for seks måneder siden: Stort åbent hus på maskincenter

Dengang hed maskinforretningen TBS Maskinpower, som indgav konkursbegæring. Også afdelingen i Toftlund stod til at lukke, men ind i billedet kom Dansk Maskincenter A/S, der i forvejen havde tre afdelinger.

- Vi er jo ret nye her, så det er godt gået, at der kommer så mange. Jeg må sige, at hele processen har været en positiv oplevelse. Kunderne har taget godt imod os, og det er vi rigtig glade for, tilføjede han.

Det samme, men nyt

dDe 18 medarbejdere blev reddet på målstregen ved overtagelsen af Dansk Maskincenter. Og de er stadig ansat. Det samme er fire nye medarbejdere.

- Det har været en bonus for os, at vi har fået denne afdeling med. Det giver en del synergier, og mange har jo fået nye kolleger. Planen er, at det skal udvikle sig. Når det hele først rigtigt er bundfældet, skal vi op i helikopterperspektiv, og så skal vi tilpasse os tiden i branchen, forklarer Henning Lund Andersen og fortsætter:

- Placeringen i Toftlund er rigtig god. Det ligger i et godt landbrugsområde. Vi dækker et stort geografisk område, og de fire afdelinger ligger placeret, så de når ind over hinanden.

En af de medarbejdere, der både var med ved TBS Maskinpower og nu ved Dansk Maskincenter, er værkfører Erling Holdt.

- Jeg har været ansat her i fem år. Det har været en positiv proces med overtagelsen. Vi har ikke mærket den store forandring endnu. De har været gode til at stikke en finger i jorden og lige mærke efter, hvordan vi gør ting her, og det har de haft forståelse for. Det er et stort og solidt firma med fornuftig købmandsskab. Perioden op til var naturligvis præget af usikkerhed, men det er det overhovedet ikke mere, siger han.