De kommunale mesterskaber i skole-skills blev tirsdag afholdt på EUC Syd i Tønder. Elever fra ottendeklasserne dystede her i forskellige konkurrencer, der alle relaterede sig til en erhvervsuddannelse. Det skal få de unges øjne op for, at der er andre uddannelsesmuligheder end gymnasiet.

TØNDER: Tirsdag blev der afholdt kommunemesterskaber i skole-skills, som er forskellige øvelser, der alle relaterer sig til en erhvervsuddannelse. Ved skole-skills i Tønder Kommune var alle de forskellige erhvervsuddannelser i Tønder Kommune repræsenteret. Flemming Sørensen, der er studievejleder på Tønder Handelsskole, har som en del af folkeskolernes forløb om erhvervsuddannelser været ude og besøge alle 8. klasser i kommunen, hvor de indledende konkurrencer til finalestævnet blev afholdt. - Det er de færreste, der går i 8. klasse, der ved, hvad de vil være. Derfor er det vigtigt at vise, hvad en erhvervsuddannelse kan tilbyde. Der mangler mange folk med en erhvervsuddannelse i samfundet, så den her skills-konkurrence kan forhåbentlig være en øjenåbner for nogle af eleverne, så de kan se, at der er andre uddannelsesmuligheder end det almene gymnasium, siger han og tilføjer: - I stedet for en klassisk powerpoint-præsentation, så er konkurrencer en sjov og praktisk måde at formidle et vigtigt budskab til de unge på.

Skole Skills Finalen bestod af seks forskellige øvelser, som alle relaterede sig til en erhvervsuddannelse.Inden finalen var der blevet afholdt indledende runder ude på kommunens folkeskoler.



Konkurrencen var for elever fra 8. klasse.



Vinderholdet kom fra Skærbæk Distriktsskole. De vandt en stor plade chokolade og skal nu repræsentere Tønder Kommune ved de landsdækkende stævne i Næstved.

Tæt finale Finalen i skills-konkurrencen bestod af tre hold med tre elever på hvert hold. De skulle hver lave seks forskellige øvelser. Blandt andet dystede de i at bygge spær i miniformat af træ. En anden udfordring var at piske æggehvider stive, så massen ikke ville falde ud af skålen, da den blev vendt på hovedet. Inden finalen blev Skærbæk Distriktsskole udråbt som favoritter af Flemming Sørensen, fordi de havde klaret sig bedst i de indledende konkurrencer. De omkring 100, der var mødt op for at heppe på deres klassekammerater, kunne se holdet fra Skærbæk Distriktsskole leve op til favoritværdigheden, da de vandt en tæt finale. Dermed skal holdet repræsentere Tønder Kommune ved de landsdækkende mesterskaber i skole-skills, der afholdes i Næstved senere på året. - Der var pres på i finalen, fordi vi blev udråbt til favoritter. Jeg er super glad, og nu går vi også efter at vinde den landsdækkende konkurrence, siger Victor Vestergaard fra vinderholdet. Ud over den kommunale sejr i skole-skills har han også fået meget ud af at stifte bekendtskab med erhvervsuddannelserne. - Det har været helt vildt fedt at prøve de forskellige ting. Jeg kunne sagtens finde på at vælge en erhvervsuddannelse, når den tid kommer. Jeg har altid elsket at arbejde med træ, så jeg overvejer at uddanne mig som tømrer, siger Victor Vestergaard.

De lokale muligheder Tidligere foregik erhvervsforløbet i skolerne sådan, at alle eleverne blev samlet på EUC Syd i Sønderborg, hvor dagen blev afholdt, men det har vist sig at være for dyrt. Samtidigt ligger der flere erhvervsskoler i Tønder Kommune, og derfor har man valgt at flytte skole-skills til Tønder. - Vi synes, at det er vigtigt, at de unge kommer ud og ser vores skoler, så de kan se, hvilke uddannelser, vi har at tilbyde her i området, afslutter Elisabeth Ibing Holm, der er afdelingschef på EUC syd.