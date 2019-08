Konkurrence: Spis dig mæt i gratis smørrebrød

Den nystartede frokostrestaurant, Smørrebrættet, lancerer spisekonkurrence. Ejerne i forretningen inviterer 10 deltagere til at spise fem stykker smørrebrød på tid. Deltagelse er gratis.

TØNDER: Onsdag den 21. august kan man spise gratis smørrebrød i frokostrestauranten Smørrebrættet i Tønder. Det er kæresteparret bag den nystartede restaurant, Vinzent Fischer og Henriette Palmvig, der indbyder til spisekonkurrencen på tid.

Det var Vinzent Fischer, der en søvnløs nat udtænkte idéen, og Henriette Palmvig var med på spøgen.

- Det kunne være sjovt, siger Vinzent Fischer, der med sine 33 år er 12 år yngre end sin kæreste.

Deltagerne vil hver blive budt på fem stykker smørrebrød. I modsætning til normalt i butikken, hvor smørrebrødet tilberedes på bestilling, vil de tilsammen 50 stykker smørrebrød dog være smurt på forhånd.

- Det nytter jo ikke noget, at deltagerne i konkurrencen må sidde og vente på, at brødet bliver smurt. Det ville jo ikke være i orden, siger Vinzent Fischer, der allerede nu kan løfte sløret for onsdagens menu.