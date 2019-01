Konference fokuserer på udvikling af lokalområderne

Deltagerne til konferencen er både relevante enkeltpersoner og organisationer. Formålet er at finde temaer og initiativer, der kan hjælpe med at udvikle Tønder Kommunes lokalområder.

Interesse og inspiration

Landdistrikts- og Bosætningsudvalget blev etableret af Tønder Kommune i januar 2018. Udvalget har siden etableringen arbejdet med flere initiativer, blandt andet det populære "På Tur i Tønder Kommune". Derudover arbejder udvalget på at ansætte en landdistriktskoordinator, der får en udadvendt opgave med at inspirere og sparre med lokalrådene i kommunen. Initiativerne skal være med til at motivere de ildsjælde, der arbejder hårdt i de små lokalsamfund.

Formanden for Landdistrikts- og Bosætningsudvalget, Leif Høeg Jensen (V), fortæller, at konferencen skal fungere som et udviklingsrum.

- Konferencen er et sted, hvor vi kan mødes på kryds og tværs af interesser og blive inspireret og snakke om de fremtidige muligheder, vi skal arbejde med. Jeg glæder mig derfor rigtig meget til at mødes med politikerkolleger og lokalområderne af samme grund, siger han.