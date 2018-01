Kommunen vil ikke betale

Tønder Kommune mener ikke, de er forpligtigede til at betale en regning for rottebekæmpelse udenfor normal åbningstid.

Tønder: Tønder Kommune melder hus forbi, og vil ikke betale Bent Jørgensens regning for rottebekæmpelse. Claus Pørksen, der er projektkoordinator i Team Ejendom i Tønder Kommune, mener, at Bent Jørgensen har fået oplyst, at han selv skulle betale for besøget, hvis det var udenfor normal åbningstid.

- Når man ringer direkte til vagten hos Kiratin (kommunens samarbejdspartner i forbindelse med rottebekæmpelse red.), så gør han opmærksom på, at de ikke rykker ud, medmindre man selv betaler. Derudover ligger vi også inde med en seddel, hvorpå der står, at besøget koster 2700 kr., som kunden har underskrevet. Så vi mener ikke, at vi skal betale regningen, forklarer Claus Pørksen.

Det står ingen steder på kommunens hjemmeside, at det koster ekstra, hvis man har brug for at få besøg af en rottefænger udenfor normal åbningstid.

- Det kunne vi godt have oplyst om. Men Kiratin oplyser om det i telefonen, når man ringer. Bent Jørgensen er blevet oplyst om, at besøget ville koste noget, da han ringede til Kiratin. Så om det lige står på hjemmesiden, eller om det bliver sagt i telefonen - det ved jeg ikke om har den store betydning, fortsætter Claus Pørksen.

Han mener desuden, at det er vigtigt, at Bent Jørgensen har underskrevet en aftaleseddel med Kiratin under besøget.

- Hvis der ikke havde været en aftaleseddel, så var vi gået ind og havde dækket regningen. Men de har selv underskrevet sedlen, hvor der står, at besøget koster. Så det kan ikke komme som en overraskelse for dem, fortsætter Claus Pørksen.

Claus Pørksen medgiver, at det faktum, at man risikerer selv at skulle betale, er en vigtig oplysning, og at man derfor kunne informere om det på kommunens hjemmeside

- Vi fik en ny hjemmeside, hvor tingene blev kogt ned. Men jeg går nu selvfølgelig ind og kigger på, om vi skal skrive på hjemmesiden, at vi kun rykker ud i hverdage, og at ellers så koster det. Det er allerede foreslået internt, forklarer Claus Pørkner.