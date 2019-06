Kommunen vil holde på de gode medarbejdere - ledere sendt på kursus

Tønder: Der bliver arbejdet med trivsel og arbejdsmiljø i Tønder Kommunes ældrepleje for tiden.

Dygtige og engagerede medarbejdere er forudsætningen for god service til borgerne, skriver kommunen i en pressemeddelelse. Derfor har man sat trivsel og arbejdsmiljø på dagsordenen, med særlig fokus på ledelse og rekruttering. En flok ledere har således netop gennemført et et-årigt uddannelsesforløb i ledelse.

- Det er indlysende, at vi kun kan tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere i ældreplejen, hvis vi er attraktiv som arbejdsplads. Derfor skal vi arbejde bevidst med trivsel og det gode arbejdsmiljø. Som ledere har I fået nyttige redskaber til at understøtte det gode arbejdsmiljø og dermed i sidste ende den gode service til borgerne. For ledelse handler om at skabe mening både hos medarbejderne og beboerne. Når man spørger medarbejdere, hvorfor de har søgt en anden stilling, er svaret ofte: På grund af lederen. Det svar ønsker vi ikke at høre i Tønder Kommune. Derfor er jeg glad for, at I har gennemført uddannelsen og fået flere værktøjer i jeres ledelsesværktøjskasse, sagde formanden for Sundhedsudvalget, Irene Holk Lund, ifølge en pressemeddelelse, da hun ønskede tillykke med eksamensbeviset.

Arbejdet med at sikre ældreplejen de bedst kvalificerede medarbejdere, er formuleret på strateginiveau i rekrutteringsstrategien for Pleje & Omsorg. /cak