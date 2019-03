Derfor satser Tønder Kommune nu på mere vejledning som et led i at bringe antallet af sager ned.

Selv om man med samkørsel af dataregistre har fået en mere effektiv kontrol, og det derved er blevet lettere at finde de, der mod bedre vidende modtager ydelser, de ikke er berettigede til, så er sagen fortsat, at en del sager bunder i misforståelser mellem borger og kommune.

Tvivl om reglerne

Ofte er tvivl om reglerne med til at skabe sagerne, og derfor har man valgt at sætte ind på flere fronter, forklarer Thomas Dam:

- Informationen sker flere steder. Er man ny kontanthjælpsmodtager, så begynder man med et møde på kompetencecentret, hvor vi vejleder i, hvad man skal være opmærksom på. Det er for eksempel reglerne om samliv, for er man for eksempel et kærestepar, hvor begge er på offentlige ydelser og bor hver for sig - så skal man lige være opmærksom på, at man ikke kommer i clinch med reglerne.

På samme måde er man også til stede på ungdomsuddannelserne, fortæller han:

- Vores kontrolmedarbejder var også på gymnasiet og handelsskolen i forbindelse med en morgensamling for at vise reglerne i forhold til SU og så videre. Vi vil hele vejen hellere vejlede end at være efter folk, er budskabet fra borgerservicechefen.

Andre situationer, der fylder godt op i statistikken for de 130 kontrolsager er blandt andet, at man har solgt noget, og ikke registreret det som en indtægt. Det kunne eksempel være handel med hundehvalpe eller biler, forklarer Thomas Dam.

Et andet område, der har tendens til at skabe tvivl, er dagpengereglerne for selvstændige. Her betyder en 100 procents sygemelding, at vedkommende intet må foretage sig i forhold til sin virksomhed - men det kan være lidt svært at forholde sig til, forklarer han.