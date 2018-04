Kommunen spænder sikkerhedsnet under de frivillige

Bente Steffens er frivillig hjælper på plejecenter Lindevang i Løgumkloster og yder dermed en af de frivillige indsatser, som Tønder Kommune nu er indstillet på at dække ind via en forsikringsordning. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Tønder Kommune er indstillet på at tegne ansvars- og ulykkesforsikring for borgere, der udfører frivillige indsatser inden for både skolevæsenet, kultur- og fritidsområdet og det sociale område. En foreløbig liste peger på et samlet timeforbrug på knap 30.000 og dermed næsten 18 årsværk.

TØNDER: - Vi gør det, fordi vi har fået muligheden. Så kort lyder begrundelsen for, at Tønder Kommune tager initiativ til at tegne ansvars- og ulykkesforsikringer for borgere, der udfører en frivillig indsats. Det gælder både inden for skolevæsnet, kultur- og fritidsområdet samt socialt og sundhedsrelateret engagement. - Der er sket en lovændring, der gør, at vi nu må forsikre de frivillige. Og så gør vi det. Det manglede da bare, siger borgmester Henrik Frandsen (V) efter et møde i kommunens økonomiudvalg, hvor der var bred enighed om at tegne en forsikring.

Frivillig indsats En frivillig indsats, som altså nu skal omfattes af en kommunal forsikring, defineres som en indsats, hvor kommunen ikke har direkte nytteværdi af arbejdet, og hvor arbejdet ikke var blevet udført, hvis det altså ikke var udført af en frivillig.Modsat defineres frivilligt arbejde som en indsats, hvor kommunen har en direkte nytteværdi af arbejdet, og hvor en lønnet medarbejder skulle have udført arbejdet, hvis ikke en frivillig havde gjort det. Et eksempel er en frivillig, der overtager undervisning af en klasse, uden at en lærer deltager. Frivilligt arbejde er omfattet af kommunens lovpligtige arbejdsskadeforsikring.



Kilde: Tønder Kommune

De er med Tønder Kommune har tidligere tegnet forsikringer for personer, der udfører frivilligt arbejde. Nu udvides forsikringsdækningen til personer, der yder en frivillig indsats. En foreløbig opgørelse viser, at der inden for de nævnte områder på årsbasis udføres 28.653 timers frivillige indsatser, svarende til knap 18 årsværk. - Men der er tale om en dynamisk liste, der kan justeres efter behov, forklarer Henrik Frandsen. På listen står i øjeblikket inden for skole-og dagtilbud indsatser som gæstelærere, kreative aktiviteter, arbejdsdage samt forældrehjælp ved arrangementer og kørsel. Inden for kategorien "social og sundhed" vil frivillige indsatser i SeniorCenter Tønder, Center Royal, Løgumkloster, samt andre mødesteder for ældre fremover være forsikringsdækkede. Det gælder også for blandt andet frivillige guider på biblioteker samt hjælpere ved idræts- og aktivitetsdage for handicappede. Inden for kultur- og fritidsområdet gælder det frivillige indsatser i medborgerhuset i Tønder, kunstnerhuset Kiers Gaard i Højer og arbejdsgrupper som "frivillig fredag" og indsatser omkring "Tønder Kulturuge".