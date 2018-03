Kommunen og Cowi i dialog om Fiskebæk Bro

Christian Kjær-Andersen er fåmælt i sagen, men erkender, at parterne er mødtes for at "afklare situationen".

Autoværn og rækværk

Selv om arbejdet med den nye Fiskebæk bro er færdigt, så mangler der stadig et par detaljer. Blandt andet er der endnu ikke opsat et autoværn og rækværk - og det er på vej - forsikrer Christian Kjær-Andersen.

Han afventer fortsat Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse vedrørende om broen skal genopføres eller den kan forblive, som den er nu.

Uanset hvad, skal der gøres noget på stedet.

- Vi er nødt til at sætte noget op nu og her. Det bliver nok en midlertidig løsning, for det er træls, hvis broen skal væk igen, siger Christian Kjær-Andersen og henleder opmærksomheden på, at der siden fredag har været opsat afspærringsbånd ved broen for at gøre bilister opmærksomme på de manglende værn.

Om autoværn og rækværk opsættes som to enheder eller sammenbygget, ved fagkoordinatoren endnu ikke.